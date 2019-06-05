وفاة فنان الكوميديا المصري محمد نجم

2019/06/05 | 20:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي الفنان المصري، محمد نجم، اليوم الأربعاء، في أحد المستشفيات بحي المهندسين في القاهرة، بعدما دخل في غيبوبة منذ يومين، عن عمر يناهز 75 عاما.

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