المتحدث بإسم العشائر العربية في نينوى مخاطبا عبدالمهدي: أحاله اللواء الجبوري الى التقاعد إهانة للمحافظة التي أصبحت قنبله موقوتة

2019/06/05 | 20:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه المتحدث بإسم العشائر العربية في محافظة نينوى، مزاحم الحويت، الأربعاء، رسالة إلى رئيس مجلس الوزراء، عبدالمهدي، أكد فيما أن المحافظة أصبحت قنبلة موقوتة.وقال الحويت، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، اطلعت عليها وكالة وطن للانباء ان إحالة اللواء نجم الجبوري، إلى التقاعد إهانة لمحافظة نينوى، وإهمالها جعل الفساد يلتهم داخل المنظومة […]

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