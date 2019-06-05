نواب عن كركوك يطالبون رئيس الوزراء بالتدخل الفوري لوضع حد لاستمرار الحرائق التي تطال المحاصيل الزراعية

2019/06/05 | 20:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناشد نواب كركوك عن قائمة الاتحاد الوطني الكردستاني، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بضرورة التدخل الفوري لوضع حد لاستمرار الحرائق التي تطال المحاصيل الزراعية وماتسببه من خسائر للفلاحين وللزراعة في البلاد بشكل عام.وذكر النواب في بيان” انه حصل مؤخرا حرق ألاف الدوانم المزروعة بالحنطة ضمن مناطق سركران وداقوق الخاصة بالفلاحين الكرد في محافظة كركوك […]

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