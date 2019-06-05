الدفاع المدني يوضح اسباب حرائق القائم غربي الانبار

2019/06/05 | 20:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد كشفت مديرية الدفاع المدني، الاربعاء، اسباب حرائق قضاء القائم غربي الانبار، لافتة الى ان النيران قدمت من الجانب السوري ماتسبب في اشتعال الاراضي في داخل القضاء المذكور.وذكرت المديرية في بيان تلقته /المعلومة/، ان “الحرائق في قضاء القائم غرب محافظة الانبار هي امتداد لاحتراق مساحات كبيرة للمحاصيل في الجانب السوري”.واضافت انه “نتيجة […]

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