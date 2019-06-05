تظاهرات في الموصل رافضة لنقل قائد عمليات نينوى

2019/06/05 | 20:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ تظاهر المئات في مدينة الموصل احتجاجا على نقل قائد عمليات نينوى والمطالبة بابقائه في منصبه.وقال مصدر امني في محافظة نينوى، ان “اكثر من الف شخص من اهالي محافظة نينوى ومن قبائل مختلفة تظاهروا مساء اليوم في ساحة الاحتفالات شرقي الموصل للمطالبة ببقاء قائد عمليات نينوى اللواء نجم الجبوري في منصبه”.وأوضح […]

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