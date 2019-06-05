وفاة عائلة بعد اصطدام سيارتها بصهريج وقود على طريق حلة – ديوانية

2019/06/05 | 20:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد توفيت عائلة، الاربعاء، عند طريق (حلة – ديوانية) بعد اصطدام سيارتها بصهريج محمل بالوقود.وذكر مصدر مطلع لـ /المعلومة/، ان “حريقا ضخما اندلع على طريق (حلة – ديوانية)، نتيجة حادث اصطدام صهريج محمل بوقود البانزين مع عجلة نوع سنتافي تحمل عائلة كاملة”.واضاف ان “هناك معلومات اولية بشأن وفاة العائلة بالكامل نتيجة الاصطدام […]

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