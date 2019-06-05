2019/06/05 | 20:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد التهمت النيران، الاربعاء، مطعما للكنتاكي في مدينة الصدر شرقي بغداد، فيما تحاول فرق الدفاع المدني انقاذ الموجودين هناك واخماد النيران.وقال مصدر مطلع لـ /المعلومة/، ان “حريقا اندلع داخل مطعم كنتاكي بمساحة 144 متر ضمن بناية تتكون من محال تجارية اضافة الى شقق سكنية في منطقة مدينة الصدر (الگيارة) قطاع 20 قرب مركز […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النيران تلتهم مطعما في مدينة الصدر شرقي بغداد) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النيران تلتهم مطعما في مدينة الصدر شرقي بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).