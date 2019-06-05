الحشد الشعبي ينفذ عملية تفتيش في جزيرة تكريت لملاحقة فلول

2019/06/05 | 20:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذت قوات الحشد الشعبي، الأربعاء، عملية أمنية لتفتيش جزيرة تكريت لملاحقة فلول تنظيم "داعش" الإرهابي.وقال موفدنا، إن قوة من قيادة عمليات صلاح الدين للحشد الشعبي واللواء 20 بالحشد الشعبي نفذت، اليوم، عملية تفتيش في جزيرة تكريت من اجل مطاردة فلول داعش وتأمين المناطق فيها.وأضاف، أن العملية جاءت بناء على معلومات استخبارية تفيد بوجود ...

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