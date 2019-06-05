الحشد والجيش ينفذان عملية تفتيش مشتركة جنوب الأنبار

2019/06/05 | 20:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذت قوات الحشد الشعبي في محافظة الأنبار والجيش العراقي، الأربعاء، عملية تفتيش واسعة جنوب الأنبار عقب التعرض الإرهابي الذي شهده قاطع الرحالية.وقال موفدنا، إن قوة مشتركة من فوج الرد السريع الاول (حشد الأنبار) والجيش العراقي بإسناد طيران الجيش نفذت عملية أمنية واسعة وصلت الى وادي ثميل وشملت بعدها تفتيش بحيرة الرزازة.وأضاف، أن العملية ...

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