كاتانيتش: الغيابات ستؤثر على فريقنا بمواجهة تونس

2019/06/05 | 20:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبدى السلوفيني سريتشكو كاتانيتش مدرب منتخب العراق أنزعاجه من الغيابات الكبيرة بصفوف الفريق في مواجهة منتخب تونس الودية المقررة يوم الجمعة المقبل.وقال كاتانيتش لوكالة وطن للانباء لست متفائلا في المباراة نعاني من غياب عدد كبير من لاعبي الفريق منهم بسبب الإصابة وأخرون بسبب جوازات السفر ومنهم من لم يخض عددا من المباريات وبالتالي لم يكن […]

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