القوى الثورية تطالب بإسقاط

2019/06/05 | 20:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم _ متابعة

طالبت قوى الحرية والتغيير في السودان، اليوم الأربعاء، بـ"اسقاط" المجلس العسكري الحاكم، وإجراء تحقيق دولي في أحداث العنف التي رافقت فض اعتصام الخرطوم، الاثنين الماضي، وأدت إلى مقتل وجرح العشرات.

بغداد اليوم - متابعة

أعلنت قوى المعارضة السودانية رفضها لدعوة المجلس العسكري الانتقالي جميع القوى السودانية للحوار.

وقال القيادي في قوى إعلان الحرية والتغيير، مدني عباس مدني، إن المعارضة لا تقبل دعوة "المجلس العسكري"، لأنه ليس مصدرا ل

بغداد اليوم _ متابعة

أصدرت دائرة الإفتاء العام الأردنية، اليوم الثلاثاء، توضيحا بشأن رؤية هلال شهر شوال هذا المساء، فيما أكدت أن "صوم الأردنيين صحيح بإكمالهم عدة رمضان 30 يوما".

وقالت الدار في بيان، إن "من الطبيعي أن يظهر الهلال

بغداد اليوم _ متابعة

أعلنت الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أن يوم غد الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وكان مكتب المرجع الديني الأعلى، علي السيستاني قد أعلن، في وقت سابق من مساء اليوم الثلاثاء، أن يوم غد الأربعاء أول أيام عيد الفطر.

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