الحشد الشعبي ينفذ عملية تفتيش في جزيرة تكريت لملاحقة “داعش”

2019/06/05 | 20:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد نفذت قوات الحشد الشعبي، الأربعاء، عملية أمنية لتفتيش جزيرة تكريت لملاحقة فلول تنظيم “ داعش” الإرهابي.وقال اعلام الحشد الشعبي في بيان تلقته /المعلومة/، ان “قوة من قيادة عمليات صلاح الدين للحشد الشعبي واللواء 20 بالحشد الشعبي نفذت، اليوم، عملية تفتيش في جزيرة تكريت من اجل مطاردة فلول داعش وتأمين المناطق فيها”.وأضاف، […]

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