الصين وروسيا تعتزمان استخدام العملات المحلية في التبادل التجاري

2019/06/05 | 20:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - متابعة

اتفق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ على تركيز الجهود لزيادة التبادل التجاري بينهما بالعملات المحلية.وتنوي روسيا والصين تطوير

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