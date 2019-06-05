رفض روسي وصيني للعقوبات الامريكية على ايران

2019/06/05 | 20:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت روسيا والصين أن العقوبات الأمريكية الأحادية الجانب المفروضة على إيران غير مقبولة، ودعتا جميع الأطراف إلى الالتزام بالاتفاق بشأن برنامج إيران النووي.

وجاء في البيان

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