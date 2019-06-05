حزب المحافظين يختار زعيم جديد خلفاً لتريزا ماي أواخر تموز

2019/06/05 | 20:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأوضح حزب المحافظين، أن انتخاب زعيم جديد للحزب سيجري خلال الأسبوع الذي يبدأ يوم 22 تموز.ومن المقرر أن ينتخب زعيم جديد للحزب على مراحل حيث سيتم اختيار مرشحين متصدرين اثنين من أصل المرشحين الـ 11، ثم تصويت أعضاء الحزب في كافة أنحاء البلاد ليختاروا الزعيم من المنافسين الاثنين.وقال حزب المحافظين أن أول جولة تصويت ستجري في 13 حزيران الجاري، والجولات تبدأ في 18 من حزيران ولثلاثة أيام.انتهى.ص.هـ.ح.

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