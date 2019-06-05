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نائب عن البناء يكشف عن تقديم أسماء جديدة لمرشحي الوزارات الشاغرة

العراقسياسة

نائب عن البناء يكشف عن تقديم أسماء جديدة لمرشحي الوزارات الشاغرة

الأربعاء 5 يونيو 2019 - 20:01

النائب عن تحالف البنا/ حسين عرب

كشف النائب عن تحالف البناء حسين عرب عن تقديم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أسماء مرشحي الوزارات الشاغرة بعد عيد الفطر المبارك.

وقال عرب في حوار متلفز، إن نواب محافظة بغداد سيصوتون على مرشحي الوزارات الشاغرة إذا كانوا ضمن السياقات القانونية والدستورية، وفيما حمل عبد المهدي وبعض القوى السياسية مسؤولية تأخر إكمال الكابينة أكد أن رئيس الوزراء قادر على تقديم المرشحين للوزارات بدون توافق.

انتهى.ص.هـ.ح.

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