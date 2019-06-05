2019/06/05 | 20:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية شرطة واسط، اليوم الاربعاء، ضبط عجلة محملة بأسلحة مختلفة الأنواع في سيطرة كوت – بغداد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة واسط تضبط عجلة محملة بأسلحة مختلفة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة واسط تضبط عجلة محملة بأسلحة مختلفة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).