2019/06/05 | 20:38

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الأخبار المحلية

الأربعاء 5 يونيو 2019 | 08:29 مساءً | عدد القراءات : 13

حادث سير مروع يودي بحياة ثلاثة اشخاص على طريق حلة - ديوانية

بغداد/...



افاد مصدر امني، الاربعاء، بمصرع ثلاثة اشخاص بحادث سير في طريق حلة ديوانية.

وقال المصدر لـ"عين العراق نيوز"، إن "حادث تصادم وقع، عصر اليوم، بين صهريج محمل بمادة البنزين وعجلة نوع سنتافيا بداخلها عائلة على طريق حلة ديوانية".

وأضاف أن "العجلة احترقت مع الصهريج بالكامل، ما اسفر عن مصرع ثلاثة اشخاص".انتهى2

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