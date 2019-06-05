الحشد والجيش ينفذان عملية تفتيش مشتركة جنوب الأنبار 

2019/06/05 | 20:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد نفذت قوات الحشد الشعبي في محافظة الأنبار والجيش العراقي، الأربعاء، عملية تفتيش واسعة جنوب الأنبار عقب التعرض الإرهابي الذي شهده قاطع الرحالية.وقال اعلام الحشد في بيان تلقته /المعلومة/، إن “قوة مشتركة من فوج الرد السريع الاول (حشد الأنبار) والجيش العراقي بإسناد طيران الجيش نفذت عملية أمنية واسعة وصلت الى وادي ثميل وشملت […]

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