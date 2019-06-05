من سيشكل حكومة منطقة كردستان العراق الجديدة؟

2019/06/05 | 20:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في برلمان منطقة كردستان العراق عن موعد تكليف مسرور بارزاني بتشكيل الحكومة الجديدة....

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