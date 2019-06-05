2019/06/05 | 20:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كشف رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في برلمان منطقة كردستان العراق عن موعد تكليف مسرور بارزاني بتشكيل الحكومة الجديدة....
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (من سيشكل حكومة منطقة كردستان العراق الجديدة؟
) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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