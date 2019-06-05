ظاهرة تسول الاطفال النازحين ، مشكلة أم موروثات شعبية؟

2019/06/05 | 20:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – ذياب غانم الابادة التي حلت بالايزيديين تركت وراءها الكثير من الاثار السلبية و منها الايجابية، نزح اكثر من 80% من اهالي شنكال و تمركزوا في المخيمات في ظل الفقر الشديد الذي يعانيه الكثير من الايزيديين والذي تسبب بتضخم مخيف لاعداد الاطفال المتسولين في الشوارع.ماهي ظاهرة التسول؟ التسول هو طلب مال، […]

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