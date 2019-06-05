عملية اخلاء لسكان مبنى في بغداد تعرض لحريق

2019/06/05 | 20:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ تمكنت فرق الدفاع المدني العراقية من اخماد حريق اتى على مبنى في مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد.وذكر الناطق باسم الداخلية في بيان، ان فرق الدفاع المدني تتمكن من اخماد حريق نشب داخل بناية تتكون من مطعم ومحال تجارية اضافة الى شقق سكنية في منطقة الگيارة بمدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد.واضاف ان فرق الدفاع تمكنت ايضا من انقاذ واخلاء الساكنين دون خسائر بشرية.

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