2019/06/05 | 20:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ لقيت عائلة مصرعها اثر حادث سير مروع بمحافظة بابل.وابلغ مصدر امني شفق نيوز، ان عجلة تقل عائلة اصطدمت بصهريج محمل بوقود البنزين مساء اليوم على طريق -حلة- ديوانية.واضاف ان الحادث تسبب بمصرع العائلة بالكامل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صور.. مصرع عائلة باصطدام عجلة تقلهم بصهريج وقود بمدينة عراقية) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صور.. مصرع عائلة باصطدام عجلة تقلهم بصهريج وقود بمدينة عراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).