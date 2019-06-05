نائبة تكشف عن توجه تحالف الإصلاح والإعمار لتشكيل معارضة تحت قبة البرلمان

2019/06/05 | 20:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هدد تحالف الإصلاح والإعمار رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بالذهاب إلى تشكيل المعارضة.

وقالت النائبة عن الإصلاح ،ندى شاكر جودت، إن "زعيم التحالف عمار الحكيم أمهل عبد المهدي إلى ما بعد انتهاء عيد الفطرالمبارك ليقوم بإجراءات إصلاحية حقيقية في حكومته".

وأكدت النائبة عن " وجود اجتماعات وحوارات مستمرة بين أطراف الإصلاح، لدارسة ومناقشة توجه التحالف إلى المعارضة الحقيقية، وبشكل رسمي وعلني".

MJ

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