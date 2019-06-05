نائب متحدثاً عن إكمال الكابينة الوزارية: سيأخذ وقتاً طويلاً

2019/06/05 | 20:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعة

اعتبر النائب عن تحالف الفتح محمد الفتلاوي، الأربعاء، أن ملف استكمال الكابينة الوزارية “سيأخذ وقتاً طويلاً”، نافياً وجود اتفاق لإكمال التشكيلة الحكومية بعد عطلة العيد.

وقال البلداوي، إن “التوافقات السياسية لم تتوصل إلى أي نتيجة حتى الان بشأن استكمال الكابينة الوزارية في حكومة عبد المهدي بعد عطلة العيد”، مضيفاً أن “الأمر ما يزال صعباً جداً وسيأخذ وقتاً طويلاً”.

وتابع البلداوي في تصريح تابعته “الاتجاه برس”، أن “عدم استكمال الكابينة الوزارية يعود الى الخلاف السني – السني والخلاف الكردي – الكردي، على وزارتي الدفاع والعدل”.

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