2019/06/05 | 20:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنبار/ خطوة برس أعلن رئيس مجلس قضاء هيت في محافظة الأنبار محمد مهند، اليوم الأربعاء، مقتل سبعة من عناصر تنظيم “داعش” بضربة جوية على مشارف القضاء.وقال مهند في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “معركة دارت مع مجموعة من الدواعش كانوا يتحصنون في خندق قرب قرية الصفاكية (الجعال) انتهت بضربة جوية موفقة”.وأضاف

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مقتل سبعة من عناصر “داعش” بضربة جوية على مشارف هيت وكالة خطوة برس.

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