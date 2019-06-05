فاضل عباس البدراوي - المحور الرجعي العربي يتأمر على ثورة الشعب السوداني

2019/06/05 | 20:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فاضل_عباس_البدراوي منذ أشهر والشعب السوداني الباسل، يخوض معركة النضال من أجل تغيير حقيقي شامل، في منظومة الحكم، ذلك بأزاحة الشلة الدكتاتورية الحاكمة، بعد ان عحز البشير الذي جثم على صدور السودانيين هو وزمرة الاخوان المسلمين الرجعية لثلاثين عاما، من اخماد لهيب الثورة، حين تمكن الثوار من اجبار المؤسسة العسكرية من الاطاحة به، يبدو ان مجموعة المجلس العسكري نفذت انقلابا هادئا بداية الامر، لأيهام الشعب بأنهم مع تطلعاته في ......

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