كاظم حبيب - نظرات في كتاب: -مقالة في السفالة- للدكتور فالح مهدي - الحلقة التاسعة - عقد الخمسينيات من القرن الماضي في العراق وصراعاته وأسبابها

2019/06/05 | 20:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #كاظم_حبيب "إنه لا يكفي أن تصف موج البحر، وظهور السفن، حين تريد أن تتكلم عن حياة البحر..لا بد لك أن تفهم ما في القاع..قاع البحر المليء بالغرائب والتيارات والوحوش… وقاع السفينة حيث يجلس عبيد وملاحون إلى المجاديف أياماً كاملةً، يدفعون بسواعدهم بضائع تحملها السفن، وثروات وركاباً..وينزفون عرقاً، وتتمزق أجسامهم تحت السياط..أجل، ينبغي أن تعطيني صورة كاملة، عندما تريد أن تقنعني بأمر من الأمور".......

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