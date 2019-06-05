سعيد الوجاني - بعض ( المعارضة ) تنهش لحم الامير هشام بن بعدالله العلوي

2019/06/05 | 20:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سعيد_الوجاني Quelques oppositions dévorent la chaire du prince Hicham – بعض المعارضة تنهش لحم الأمير هشام ماذا يجري وسط معارضة الخارج ؟ الضرب من تحت الحزام ، اللجوء الى السب والشتم ، واطلاق الكلام النابي الذي يخجل الانسان سماعه ، والغريب ان يصدر مِنْ مَنْ يدعي النضال ، ويدعو الى الديمقراطية ، ويناصر الجمهورية .مناسبة هذه المقدمة ، التنابز بين معارضي الخارج ، خاصة بين السيد تاشفين بلقزيز ، والسيد مصطفى ......

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