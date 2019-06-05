ملتقى بعشيقة و بحزاني الثقافي يطرح مشروع قانون لاختيار أمير جديد للديانة الايزيدية في العراق و العالم

2019/06/05 | 20:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ بعشيقة و بحزاني طرح مجموعة من المثقفين والوجهاء في بعشيقة و بحزاني مشروع قانون لاختيار أمير جديد للديانة الايزيدية في العراق و العالم و تأسيس مؤسسة خاصة بالديانة الاقدم تكون مسؤولة عن الشؤون الداخلية للديانة.ايزيدي 24 حصلت على نسخة من المشروع و جاء فيه:- مشروع وآليه اختيار أمير الايزيدية وبناء […]

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