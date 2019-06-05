فوائد لا تصدق لقشور جوز الصنوبر

2019/06/05 | 20:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أعلنت أولغا بابيتش مديرة معهد النظم الحية، أن علماء جامعة البلطيق الفيدرالية (جامعة إيمانويل كانت)، اكتشفوا أن قشور جوز الصنوبر تساعد على زيادة تحمل الجسم.ونشر الباحثون نتائج دراستهم في مجلة Bioactive Carbohydrates and Dietary Fibre وتشير بابيتش إلى أنه “من الصعب تقييم أهمية هذه الدراسة التي أثبتت الفوائد والإمكانيات الكبيرة لقشور جوز […]

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