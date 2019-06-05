شرطة واسط تلقي القبض على مركبة محملة بالأسلحة

2019/06/05 | 21:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت مفارز شرطة واسط من إلقاء القبض على مركبة حمل خاصة محملة بالأسلحة النارية في مدخل الكوت الشمالي .وقال قائد شرطة واسط اللواء قاسم راشد لمراسل وكالة وطن للأنباء ان:” مفارز الشرطة في سيطرة كوت – بغداد ومن خلال التفتيش الدقيق بواسطة الكلاب البوليسية ،تمكنت من ضبط مركبة من نوع بيك اب محملة بأسلحة […]

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