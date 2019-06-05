الحشد الشعبي يحبط مخططا كبيرا لـ”داعش” لاستهداف تكريت

2019/06/05 | 21:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد أعلن مدير مديرية الحركات في المديرية العامة لعمليات الحشد الشعبي جواد كاظم الربيعي، الأربعاء، عن احباط مخطط إرهابي كبير لاستهداف مدينة تكريت في ايام عيد الفطر المبارك بعملية نوعية، فيما أكد تطهير قاعدة سبايكر ومطار الصينية والمناطق المجاورة لها.وقال الربيعي في تصريح لموقع “ الحشد الشعبي”، وتابعته /المعلومة/، إنه “وفق معلومات استخبارية […]

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