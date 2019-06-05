2019/06/05 | 21:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الاربعاء، عن مقتل 6 ارهابيين وتدمير عجلتين لهم في الانبار.وقالت الخلية في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن ” ٦ ارهابيين قتلوا وتم تدمير عجلتين لهم وفقا لمعلومات استخبارية من قيادة عمليات الجزيرة، بضربات جوية لطيران التحالف، في وادي الثرثار شمالي ناحية البغدادي بمحافظة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مقتل 6 ارهابيين بعملية امنية شمالي البغدادي في الانبار وكالة خطوة برس.

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