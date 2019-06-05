البصرة تسجل ثاني اعلى درجة حرارة في مدن العالم

2019/06/05 | 21:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

تشير التوقعات الجوية، الى استمرار ارتفاع درجات الحرارة في العراق.

وكشفت الانواء الجوية ان "حالة من عدم الاستقرار الجوي مصحوبة بزخات من الامطار مابين

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