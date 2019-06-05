2019/06/05 | 21:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الناطق باسم الداخلية: فرق الدفاع المدني تتمكن من اخماد حريق نشب داخل بناية تتكون من مطعم ومحال تجارية اضافة الى شقق سكنية في منطقة الگيارة بمدينة الصدر هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/06/05 | 21:05.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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