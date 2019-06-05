الحشد والجيش ينفذان عملية تفتيش مشتركة جنوب الأنبار

2019/06/05 | 21:08

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بغداد:سومر نيوز

نفذت قوات الحشد الشعبي في محافظة الأنبار والجيش العراقي، الأربعاء، عملية تفتيش واسعة جنوب الأنبار عقب ا...

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