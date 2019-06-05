2019/06/05 | 21:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل 6 ارهابيين وتدمير عجلتين لهم بضربات جوية في وادي الثرثار هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/06/05 | 21:09.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

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