معن: الدفاع المدني يتمكن من اخماد حريق بمدينة الصدر شرقي العاصمة

2019/06/05 | 21:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن، اليوم الأربعاء، تمكن فرق الدفاع المدني من إخماد حريق نشب داخل بناية تتكون من مطعم ومحال تجارية اضافة الى شقق سكنية في منطقة الگيارة بمدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد".

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