English | كوردى

الحشد الشعبي يعلن إحباط مخطط كبير لـ'داعش' لاستهداف تكريت


الحشد الشعبي يعلن إحباط مخطط كبير لـ'داعش' لاستهداف تكريت
2019/06/05 | 21:12
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي يعلن إحباط مخطط كبير لـ'داعش' لاستهداف تكريت ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبي يعلن إحباط مخطط كبير لـ'داعش' لاستهداف تكريت ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).

كامل التفاصيل في: السومرية نيوز ✓
Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا