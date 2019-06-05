الجيش السوري يستهدف الارهابيين بالصواريخ في ريفي ادلب وحماة

2019/06/05 | 21:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أكد الجيش السوري توجيهه ضربات مكثفة بسلاحي المدفعية والصواريخ لمواقع تمركز الارهابيين في ريف حماة الشمالي، بالتوازي مع عملياته عند خطوط إمدادهم في ريف إدلب الجنوبي.وذكرت وكالة سانا” السورية، وتابعتها /المعلومة/، أن القصف جاء ردا على مواصلة تلك المجاميع خرق اتفاق منطقة خفض التصعيد.وأكدت الوكالة، أن وحدات من الجيش ردت فجر […]

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