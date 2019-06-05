2019/06/05 | 21:16

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صور..



اخماد حريق كبير اتى على اكثر من 10 الاف دونم بكركوك

اعلنت مديرية الدفاع المدني في وزارة الداخلية عن تمكنها من اخماد

حريق اتى على اراض زراعية في كركوك.

وذكر بيان للمديرية، ان فرقها تتمكن من اخماد حريق ضخم بمشاركة فرق

من مركز دفاع مدني الدبس ومركز كوبري ومركز كركوك الاول ورتل

الطوارئ في منطقة قرة سالم التابعة لناحية كوبري.واضاف انه كانت الخسائر المادية احتراق ١٠٠٠ دونم من محصولي حنطة

والشعير والمنقذ بحدود ١٠،٠٠٠ دونم وكانت الفرق المشاركة ٥ فرق

إطفاء مع إسناد عجلة اطفاء من قبل شركة نفط الشمال ودائرة ماء كركوك

بحوضيات عدد٢.واضاف انه تم ايضا اطفاء حرائق متفرقة ضمن قاطع مركز دفاع مدني

الحويجة، عبارة عن حشائش وادغال حال دون توسعها الى المحاصيل

الزراعية المجاورة في قضاء الحويجة وناحية الرياض وناحية العباسي

قرية غريب وبمشاركة فرق الاسناد من مديرية دفاع مدني كرخ والرصافة.

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