2019/06/05 | 21:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مصدر في الدفاع المدني بكركوك عن احتراق اكثر من ألفي دونم من الاراضي الزراعية ضمن حدود قضاء الدبس .وقال المصدر ان حقولا زراعية مزروعة بمحصول الحنطه وتم الانتهاء من حصادها احترقت في قضاء الدبس وهي تعود لفلاحين عرب واكراد ووتواصل فرق الدفاع المدني والقوات الامنية استنفار جهودها ،،موكدا الحاجة لدعم كركوك باليات متخصصة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (احتراق ألفي دونم من اراضي الزراعية شمال غرب كركوك) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (احتراق ألفي دونم من اراضي الزراعية شمال غرب كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).