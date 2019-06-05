اعلام الحشد: عملية أمنية لتفتيش جزيرة تكريت لملاحقة فلول داعش الإرهابي

2019/06/05 | 21:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفذت قوات الحشد الشعبي، اليوم الأربعاء، عملية أمنية لتفتيش جزيرة تكريت لملاحقة فلول داعش الإرهابي.

وقال اعلام الحشد في بيان، إن "قوة من قيادة عمليات صلاح الدين للحشد الشعبي واللواء 20 بالحشد الشعبي نفذت، اليوم، عملية تفتيش في جزيرة تكريت من اجل مطاردة فلول داعش وتأمين المناطق فيها".

وأضاف، أن "العملية جاءت بناء على معلومات استخبارية تفيد بوجود نشاط لداعش الإرهابي".

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