اصحاب المولدات الاهلية بكربلاء يضربون قرارات الحكومة المحلية عرض الحائط ويصرون على تسعيرة خاصة بهم

2019/06/05 | 21:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقد مواطنون في كربلاء صمت الحكومة المحلية بقاء اسعار المولدات الاهلية 8 الاف دينار للامبير الواحد و15 الف دينار للخط الذهبي رغم اصدار الحكومة تسعيرة جديده موضحين ان اصحاب المولدات الاهلية ضربوا بعرض الحائط قرارات الحكومة المحلية التي لم تتخذ اي اجراء لصالح المواطن الكربلائيوفي لقاءات متعددة قام بها مراسل وكالة نون الخبرية مع المواطنين صباح العيد اكدوا ان اصحاب المولدات الاهلية ضربوا بعرض الحائط قرارات الحكومة المحلية التي سعرت الامبير الواحد ستة الاف دينار والذهبي ب12 الف دينار لشهر حزيران بالوقت التي لم يلتزم اصحاب المولدات بتلك القرارات حتى ان بعضهم اجبر المواطنين على سحب خط الذهبي ب20 الف او 25 الف في مناطق بحي الحسين.

واستهجن اخرون صمت الحكومة المحلية ازاء تفرد اصحاب المولدات بالاسعار ووصف بعض المواطنين ان هناك اعضاء بالحكومة المحلية يمتلكون مولدات اهلية لذلك نراهم يصولون ويجولون بتحديد التسعيرة دون خوف من اي رقيب عليهم.

واعلن مكتب النائب الاول لمحافظ كربلاء المقدسة جاسم الفتلاوي، السبت، عن تغيير اسعار وجدول عمل المولدات الاهلية بالمحافظة، نزولا عند رغبة اهالي كربلاء.

مكتب نائب محافظ كربلاء يعلن تغيير اسعار وجدول عمل المولدات الاهلية بالمحافظة لشهر حزيران الجاري

وحددت محافظة النجف الاشرف، الثلاثاء، تسعيرة المولدات الاهلية للامبير الواحد في مختلف مناطق المحافظة.

وذكر المحافظ لؤي الياسري في بيان مقتضب ان "تسعيرة المولدات لشهر حزيران هي ٧ الآف دينار للأمبير الواحد".

النجف تحدد تسعيرة المولدات الأهلية وساعات التشغيل

والزم المحافظ بحسب البيان، أصحاب المولدات بان يكون "موعد التشغيل من الساعة الـ١٢ ظهرا ولغاية الـ ٤ صباحا".

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