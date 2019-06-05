درجات الحرارة تصل للخمسين مئوية بالعراق.. إليكم توقعات الايام المقبلة

2019/06/05 | 21:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقعت هيئة الانواء الجوية بالعراق، الاربعاء 5 حزيران 2019، حالة الطقس لمدة 4 ايام فيما اشارت الى ان الامطار ستعود في بعض المناطق....

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