مصدر محلي بديالى :حرائق مزارع الحنطة تقف وراءها عصابات داعش واعمال تخريبية لتهديم الاقتصاد

2019/06/05 | 21:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مصدر محلي في ديالى ان حرائق حقول الحنطة في المحافظة تقف وراءها التنظيمات المتطرفة لضرب الاقتصاد العراقي.وقال المصدر لمراسل وكالة وطن للانباء اليوم ان حرائق مزارع الحنطة التي وقعت في مناطق متفرقة في محافظة ديالى خاصة المحررة خلال العام الحالي والتي التهمت اكثر من الفي دونم تقف وراءها عصابات داعش الاجرامية واعمال التخريبية […]

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