ظريف يدعو الغرب لوقف بيع الأسلحة للسعودية والإمارات

2019/06/05 | 21:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة انتقد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، استمرار الحكومات الغربية في إبرام صفقات بيع السلاح لكل من السعودية والإمارات.وكتب ظريف، في تغريدة على حسابه الرسمي في موقع “تويتر”: “تطالب مجتمعات الغرب ومؤسساته التشريعية بإنهاء الكارثة الإنسانية التي تمثلها الحرب السعودية الإماراتية على اليمن.لكن حكوماته تمنحهما مزيدا من الأسلحة، التي تستخدم لارتكاب […]

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