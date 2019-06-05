يوتيوب يحجب إعلانات وقنوات تروج للكراهية

2019/06/05 | 21:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن موقع "يوتيوب" اليوم الأربعاء أنه سيحجب جميع الإعلانات التابعة

لقنوات تخالف سياسات الموقع الخاصة بخطاب الكراهية، في خطوة من

المحتمل أن تؤدي إلى إزالة آلاف مقاطع الفيديو.وأفاد الموقع أنه حدث سياساته لحظر مقاطع الفيديو الرسمية التي تروج

للإيديولوجيات المتطرفة مثل التفوق العرقي أو الطبقي.وقال "يوتيوب" في مدونة رسمية إن لديه قواعد وسياسة طويلة الأمد ضد

خطاب الكراهية، مشيرا إلى أن سياسة محاربة مقاطع الفيديو ذات المحتوى

العنصري أدت إلى تقليل مشاهداتها في العام 2017 بنسبة 80%.وذكر "يوتيوب" أنه سيتخذ خطوات أخرى تخص خطاب الكراهية من خلال حظر

مقاطع الفيديو التي تندرج تحت بند خطاب الكراهية والتمييز أو الفصل أو

الاستعباد.

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