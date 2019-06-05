2019/06/05 | 21:47

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السودان : ارتفاع عدد ضحايا فض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش إلى 101 قتيل

أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية ارتفاع عدد ضحايا فض الاعتصام أمام

قيادة الجيش في الخرطوم إلى 101 قتيل بعد انتشال 40 جثة من نهر

النيل.وقالت اللجنة في بيان، نشرته على صفحتها في موقع "فيسبوك": "تم حصر 40

جثة لشهدائنا الكرام انتشلت من النيل بالأمس، أخذت بمركبات تتبع

لمليشيات الجنجويد لجهة غير معلومة".ولاحقا أفادت اللجنة، في بيان آخر، بمقتل شخص آخر وهو رجل أصيب بطلق

ناري في الرأس على يد قوات تابعة للمجلس العسكرية، مشيرة إلى أن عدد

الضحايا ارتفع بذلك إلى 101 قتيل.

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